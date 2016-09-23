В Нідерландах планують ручний підрахунок голосів на виборах до парламенту через кібератаки

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Вибори до парламенту Нідерландів відбудуться 15 березня 2017 року

Уряд Нідерландів оголосив про намір тимчасово відмовитися від обробки результатів виборів до парламенти за допомогою комп’ютерних систем. Як зазначається, відповідне рішення має на меті уникнути можливих хакерських атак.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами міністра внутрішніх справ країни Рональда Пластерка, «не можна допустити жодного впливу на результати (виборів — ред.)».

Він також зазначив, що підрахунок голосів у виборчих дільницях проводитиметься вручну.

Вибори до парламенту Нідерландів відбудуться 15 березня 2017 року.