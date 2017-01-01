В Нігерії звільнили 82 школярки після трирічного перебування в полоні ісламістів
- Сьогодні, 06:41
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Викрадені терористами жінки
У даний час школярки проходять медичний огляд
Бойовики ісламістської терористичної організації «Боко Харам» в Нігерії звільнили 82 школярки, які перебували в полоні три роки.
Про це повідомляє Reuters.
Дівчата були звільнені після домовленостей уряду і терористів. У даний час школярки знаходяться в Нігерії, де проходять медичний огляд.
Нагадаємо, в квітні 2014 року бойовики «Боко Харам» викрали 276 дівчаток зі школи в місті Чибок, 57 з них вдалося втекти.
У жовтні 2016 року терористи відпустили ще частину дівчат. Минулого місяця президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив, що уряд веде переговори про звільнення залишилися в полоні.