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    В Нігерії звільнили 82 школярки після трирічного перебування в полоні ісламістів

    • Сьогодні, 06:41
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    <p>Викрадені терористами жінки</p>

    Викрадені терористами жінки

    У даний час школярки проходять медичний огляд

    Бойовики ісламістської терористичної організації «Боко Харам» в Нігерії звільнили 82 школярки, які перебували в полоні три роки.

    Про це повідомляє Reuters.

    Дівчата були звільнені після домовленостей уряду і терористів. У даний час школярки знаходяться в Нігерії, де проходять медичний огляд.

    Нагадаємо, в квітні 2014 року бойовики «Боко Харам» викрали 276 дівчаток зі школи в місті Чибок, 57 з них вдалося втекти.

    У жовтні 2016 року терористи відпустили ще частину дівчат. Минулого місяця президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив, що уряд веде переговори про звільнення залишилися в полоні.

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