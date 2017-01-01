В ОБСЄ попереджають про можливість нових загострень боїв на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хуг не виключає, що нова ескалація може бути потужнішою, ніж та, що нещодавно відбулася в районі Авдіївки

В ОБСЄ попереджають про загрозу нового загострення конфлікту на Донбасі через невідведену важку зброю та близькість позицій військ по обидва боки лінії розмежування.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Нових спалахів насилля не можна виключити в нинішній ситуації, хіба б щось кардинально змінилося в нинішньому нагромадженні важкого озброєння поблизу лінії зіткнення. Ми знаємо, що ця зброя там далі присутня, і доки це триває, нова ескалація конфлікту залишається ймовірною. Це може статися будь-якого дня, бо їх використовували донині і використовуватимуть й надалі, якщо зберігатимуться рівень напруження та недовіра», – сказав він.

При цьому Хуг не виключає, що нова ескалація може бути потужнішою, ніж та, що нещодавно відбулася в районі Авдіївки.

«Слід припинити зближення й наступ одних у бік інших, а, навпаки, треба збільшити між собою дистанцію. Це дасть змогу встановити «режим тиші» та зробить ситуацію більш передбачуваною. Бо нинішня непередбачуваність якраз і викликана надмірною близькістю між позиціями та присутністю важких озброєнь. Збільшення кількості й тривалість боїв за останні 4–8 тижнів якраз і є наслідком такої ситуації», – зауважив заступник голови місії ОБСЄ в Україні.