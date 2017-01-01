В ОБСЄ пропонують відкрити центри для мігрантів у Грузії та Єгипті

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глава МЗС Австрії, голова ОБСЄ Себастьян Курц

Себастьян Курц вважає, що біженців слід відправляти назад ще до того, як вони потраплять на територію ЄС

У Грузії, Єгипті та в балканських країнах слід відкрити центри для прийому мігрантів, які прямують до Європи. Таку пропозицію висловив глава МЗС Австрії, голова ОБСЄ Себастьян Курц в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

Курц зазначив, що політика з прийому мігрантів у ЄС, що проводилася раніше, була неправильною, існуючі маршрути переміщення мігрантів у країни Європи, в тому числі і Середземноморський маршрут, повинні бути перекриті.

Глава ОБСЄ вважає, що найрозумнішим було б створити у співпраці з Агентством ООН у справах біженців центрів утримання мігрантів за межами ЄС.

«Важливо, щоб ці центри надавали захист людям, і щоб туди можна було направити нелегальних мігрантів, які прямують до Європи», - зазначив Курц.

На його думку, депортація нелегальних мігрантів з ЄС не може бути вирішенням проблеми, влада Євросоюзу має зупиняти людей, які прориваються в Європу, до того, як вони перетнули кордон з ЄС.

«Простіше зупинити людей на зовнішньому кордоні ЄС і відправити їх назад, ніж видворяти їх, коли вони вже дісталися до Відня чи Берліна», - вважає Курц.