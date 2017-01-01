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    В ОБСЄ пропонують відкрити центри для мігрантів у Грузії та Єгипті

    • Сьогодні, 06:44
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    глава МЗС Австрії, голова ОБСЄ Себастьян Курц
    глава МЗС Австрії, голова ОБСЄ Себастьян Курц

    Себастьян Курц вважає, що біженців слід відправляти назад ще до того, як вони потраплять на територію ЄС

    У Грузії, Єгипті та в балканських країнах слід відкрити центри для прийому мігрантів, які прямують до Європи. Таку пропозицію висловив глава МЗС Австрії, голова ОБСЄ Себастьян Курц в інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag.

    Курц зазначив, що політика з прийому мігрантів у ЄС, що проводилася раніше, була неправильною, існуючі маршрути переміщення мігрантів у країни Європи, в тому числі і Середземноморський маршрут, повинні бути перекриті.

    Глава ОБСЄ вважає, що найрозумнішим було б створити у співпраці з Агентством ООН у справах біженців центрів утримання мігрантів за межами ЄС.

    «Важливо, щоб ці центри надавали захист людям, і щоб туди можна було направити нелегальних мігрантів, які прямують до Європи», - зазначив Курц.

    На його думку, депортація нелегальних мігрантів з ЄС не може бути вирішенням проблеми, влада Євросоюзу має зупиняти людей, які прориваються в Європу, до того, як вони перетнули кордон з ЄС.

    «Простіше зупинити людей на зовнішньому кордоні ЄС і відправити їх назад, ніж видворяти їх, коли вони вже дісталися до Відня чи Берліна», - вважає Курц.

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