В ОБСЄ спростували російські фейки про обстріл місії на Донбасі

Відповідну заяву ОБСЄ розповсюдило на своїй сторінці у Twitter.

Як повідомили у місії, ні перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, ні інші його колеги не потрапляли під обстріли в зоні проведення АТО протягом 1 лютого. Також не було обстрілів безпілотників місії.

В Росії про обстріл спостерігачів ОБСЄ повідомило РИА «Новости». Видання посилалося на бойовиків «ДНР». Пізніше видання дало спростування.

Fact-check: A.#Hug and other SMM monitors didn't come under fire today. Check out our social media pages for latest updates