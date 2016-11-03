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    В ОБСЄ спростували російські фейки про обстріл місії на Донбасі

    • Сьогодні, 04:13
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    Про обстріл спостерігачів ОБСЄ повідомили російські ЗМІ

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спростувала поширену в деяких ЗМІ інформацію про те, що група спостерігачів 1 лютого потрапила під обстріл на Донбасі

    Відповідну заяву ОБСЄ розповсюдило на своїй сторінці у Twitter.

    Як повідомили у місії, ні перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, ні інші його колеги не потрапляли під обстріли в зоні проведення АТО протягом 1 лютого. Також не було обстрілів безпілотників місії.

    В Росії про обстріл спостерігачів ОБСЄ повідомило РИА «Новости». Видання посилалося на бойовиків «ДНР». Пізніше видання дало спростування.

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