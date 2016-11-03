В ОБСЄ спростували російські фейки про обстріл місії на Донбасі
- Сьогодні, 04:13
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Про обстріл спостерігачів ОБСЄ повідомили російські ЗМІ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ спростувала поширену в деяких ЗМІ інформацію про те, що група спостерігачів 1 лютого потрапила під обстріл на Донбасі
Відповідну заяву ОБСЄ розповсюдило на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомили у місії, ні перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, ні інші його колеги не потрапляли під обстріли в зоні проведення АТО протягом 1 лютого. Також не було обстрілів безпілотників місії.
В Росії про обстріл спостерігачів ОБСЄ повідомило РИА «Новости». Видання посилалося на бойовиків «ДНР». Пізніше видання дало спростування.
Fact-check: A.#Hug and other SMM monitors didn't come under fire today. Check out our social media pages for latest updates— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 лютого 2017 р.
УТОЧНЕНИЕ:— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 лютого 2017 р.
Вопреки сообщениям в некоторых СМИ, в последнее время ни один из беспилотников СММ #ОБСЕ не подвергался атакам.