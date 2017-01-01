В ОБСЄ засудили нову страту в Білорусі й закликали до мораторію

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У камері засуджених до страти в Білорусі, архівний відеокадр

Наприкінці минулого тижня білоруські правозахисники повідомили про здійснену в Білорусі страту

В Організації з безпеки і співпраці в Європі засудили нещодавню нову страту в Білорусі й закликали до негайного мораторію на виконання смертних вироків.

Як заявив директор Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Міхаель Ґеорґ Лінк, він стривожений повідомленнями про цю страту. Він наголосив, що смертній карі не має бути місця в європейському регіоні, де більшість країн визнають притаманний їй жорстокий, нелюдяний і принизливий характер цього покарання, що не здатне відіграти роль заходу стримування і робить будь-яку помилку правосуддя незворотною.

За його словами, мораторій на виконання смертних вироків, до якого він закликає владу країни, має стати першим кроком до повного скасування смертної кари.

Крім того, Лінк окремо засудив секретність, яка оточує виконання страт у Білорусі.

Наприкінці минулого тижня білоруські правозахисники повідомили про здійснену в Білорусі страту – за їхніми даними, мати страченого отримала від влади листа з повідомленням про це. Офіційних повідомлень про це не було. Наразі в Білорусі є ще один засуджений до смертної кари, його доля на цей час не відома.

За даними правозахисників, протягом минулого року в Білорусі стратили не менш ніж чотирьох засуджених до смертної кари.

Білорусь є єдиною країною Європи, де далі здійснюють страти. Крім того, в цьому регіоні смертна кара залишається в законодавстві Росії, Казахстану і Таджикистану; в цих трьох країнах офіційно діє мораторій на її здійснення.

Джерело: Радіо Свобода