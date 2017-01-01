В Одесі біля СБУ викрали барельєф Остапа Бендера

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В Одесі вандали викрали Бендера

Пропажу профілю «великого комбінатора» виявили сьогодні вранці

У центрі Одеси зник бронзовий профіль Остапа Бендера з будівлі, що знаходиться навпроти управління Служби безпеки.

Невідомі зловмисники зіпсували меморіальну дошку, встановлену на честь героя романів «Дванадцять стільців» і «Золоте теля» Остапа Бендера, викравши його барельєф.

Як повідомили мешканці будинку, на якому встановлена меморіальна дошка, зникнення барельєфа вони виявили сьогодні вранці. Зокрема, з фасаду будинку № 47 по вулиці Катерининській зловмисники зірвали бронзовий профіль відомого літературного персонажа.

Варто відзначити, що вандали зіпсували меморіальну дошку напередодні Дня Служби безпеки України, який відзначається 25 березня, недалеко від відомчої території, яка охороняється спецслужбою, в тому числі, за допомогою камер відеоспостереження.

Довідка:

В Одесі 1 квітня 2002 року, в рамках святкування Гуморини, на фасаді будинку N 47 по вулиці Катерининській урочисто відкрили меморіальну дошку, створену на честь Остапа Бендера - героя творів Іллі Ільфа і Євгенія Петрова. На дошці бронзовий профіль великого комбінатора і текст: «У цьому будинку жив Остап Сулейман Ібрагім Берта-Мария Бендер Бей». Тоді місцеві жителі почали жартувати про те, що відтепер ні в кого не виникне сумніву в тому, що Великий комбінатор «трудився» саме в Одесі.