В Одесі двох патрульних судитимуть за хабар

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Замість складання адмінпротоколу почали вимагати й одержали 7 тисяч гривень за непритягнення порушника правил до відповідальності

Двоє співробітників дорожньої поліції Одеси постануть перед судом за вимагання й одержання хабара від місцевого автомобіліста.

Про це повідомляє прес-служба Одеської облпрокуратури.

«Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно двох колишніх працівників патрульної поліції за підозрою у вчиненні злочину за ознаками ч. 3 ст. 368 (вимагання й отримання хабара) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт щодо цих осіб направлено до Малиновського райсуду Одеси для розгляду по суті», зазначили в прокуратурі.

Як повідомлялося, у червні 2016 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Але замість складання адмінпротоколу почали вимагати й одержали 7 тисяч гривень за непритягнення порушника правил до відповідальності.

Крім того, додали в прокуратурі, «працівники облпрокуратури домоглися недавно в суді реального покарання у вигляді 5 років позбавлення волі двом колишнім співробітникам УБОЗу. Під час слідства було встановлено, що ці офіцери разом з керівником облуправління Пенсійного фонду вимагали й одержали від підлеглого працівника фонду 5 тисяч доларів за залишення його на посаді».