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    В Одесі на ярмарку побилися близько 50 осіб

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    <span id="result_box" lang="uk"><span>Загалом у бійці </span><span>брали участь</span> <span>близько</span> <span>50 осіб</span><span>.</span></span>
    Фото: Zhitomir-OnLine
    Загалом у бійці брали участь близько 50 осіб.

    Поліція, що прибула на ярмарок на Дерибасівській, затримала організаторів бійки

    В Одесі вночі 7 травня сталася масова бійка на Ярмарку на Дерибасівській, повідмляє видання Первый городской.

    Почалося з того, що один з відпочиваючих кинув стілець у хлопця кавказької національності. Почалася масова бійка, яку припинила охорона. Пізніше на місце приїхали поліцейські, які затримали організаторів конфлікту.

    Загалом у бійці брали участь близько 50 осіб.
    Національна поліція України Одеса бійка
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