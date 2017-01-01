В Одесі на ярмарку побилися близько 50 осіб
- Сьогодні, 18:18
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Фото: Zhitomir-OnLine
Загалом у бійці брали участь близько 50 осіб.
Поліція, що прибула на ярмарок на Дерибасівській, затримала організаторів бійкиВ Одесі вночі 7 травня сталася масова бійка на Ярмарку на Дерибасівській, повідмляє видання Первый городской.
Почалося з того, що один з відпочиваючих кинув стілець у хлопця кавказької національності. Почалася масова бійка, яку припинила охорона. Пізніше на місце приїхали поліцейські, які затримали організаторів конфлікту.
Загалом у бійці брали участь близько 50 осіб.