В Одесі працівнику фірми з відмикання замків вистрелили в голову

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Місце злочину

Потерпілого з вогнепальним пораненням тім’яної частини голови з травматичної зброї госпіталізовано у медичний заклад

У четвер, 11 травня, у Чорноморці (Київський район Одеси) під час конфлікту між подружжям за розподіл будинку працівник фірми, яка відмикає замки, отримав поранення в голову з травматичної зброї. Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

На місце події виїхало керівництво ГУНП в Одеській області, слідчо-оперативна група Київського відділу поліції в м. Одесі та працівники спецпідрозділу «КОРД».

«Попередньо поліцейські з’ясували, що чоловік 1971 р.н. розлучений. Понад 5 років після розірвання шлюбу між ним та дружиною тривали судові процеси щодо розподілу майна. Увесь цей час дружина проживала окремо. Сьогодні (11 травня. – Ред.) остання із документами на право власності на вищевказаний будинок, згідно яких вона є єдиною власницею житла, приїхала з представниками фірми, які, за її словами, надають послуги з відмикання замків. Незгодний з її діями колишній чоловік з травматичної зброї вистрелив у голову спеціалісту з відмикання дверей», - інформує поліція.

Потерпілого з вогнепальним пораненням тім’яної частини голови з травматичної зброї госпіталізовано у медичний заклад.

Обставини події встановлюються. Вирішується питання по внесення відомостей про подію до ЄРДР за попередньою кваліфікацією – ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться невідкладні слідчі дії.