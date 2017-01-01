В Одесі у сміттєвому контейнері знайшли міну часів Другої світової

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Під час утилізації боєприпасу людей не евакуювали

В Одесі сьогодні вранці в сміттєвому контейнері виявили іржавий металевий предмет, згодом було встановлено, що це мінометна міна часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Небезпечну знахідку виявили по вул. Дегтярній, 12. Під час проведення заходів евакуація людей не проводилася, виявлений боєприпас спрямований на утилізацію.

На місці працювали поліцейські і співробітники ДержНС.

Раніше в Одеській обл. на кладовищі виявили схованку з боєприпасами, привезеними, ймовірно, із зони АТО.