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    В Одесі у сміттєвому контейнері знайшли міну часів Другої світової

    • Сьогодні, 16:58
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    Під час утилізації боєприпасу людей не евакуювали

    В Одесі сьогодні вранці в сміттєвому контейнері виявили іржавий металевий предмет, згодом було встановлено, що це мінометна міна часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

    Небезпечну знахідку виявили по вул. Дегтярній, 12. Під час проведення заходів евакуація людей не проводилася, виявлений боєприпас спрямований на утилізацію.

    На місці працювали поліцейські і співробітники ДержНС.

    Раніше в Одеській обл. на кладовищі виявили схованку з боєприпасами, привезеними, ймовірно, із зони АТО.

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