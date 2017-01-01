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    В Одесі вибухнула автівка з людьми

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    В Одесі вибухнула автівка
    В Одесі вибухнула автівка

    За попередніми даними, ніхто не постраждав

    У суботу зранку в Одесі на вулиці Гаршина стався вибух в автомобілі з пасажирами.

    Як повідомляє прес-служба поліції Одещини, повідомлення про вибух надійшло до поліції о 8:30.

    «Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля, в салоні якого знаходився 34-річний одесит з членами сім'ї, здетонував пристрій невідомого походження. Паливний бак транспортного засобу пошкоджено не було, зазначені особи тілесних ушкоджень не отримали», - повідомили в поліції.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 (замах на злочин), п.1 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз, проводиться досудове розслідування.

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