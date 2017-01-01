В Одеському сквері двоє молодиків влаштували стрілянину, поранено жінку

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Фото: Facebook Патрульна поліція Одеси

Затримано двох зловмисників - 20 і 23 років

У центрі Одеси вранці в понеділок, 5 червня, сталася стрілянина, постраждала жінка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Одеси в Facebook.

«3 червня, близько 7 годин ранку патрульні отримали інформацію про стрілянину в сквері «Пале-Рояль». Інспектори швидко прибули за адресою виклику і затримали двох чоловіків з предметами, схожими на пістолети», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що затримані, під час сварки з компанією молодих людей, дістали пістолети і почали стріляти у своїх опонентів, в результаті чого поранення отримала 31-річна жінка, її доставили в медичний заклад.

Правоохоронці вилучили у зловмисників зброю, зараз вона відправлена у дослідний центр для експертного дослідження. Зловмисників, 20 і 23 років, доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.