В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух, - соцмережі
- Сьогодні, 07:14
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Вибух був настільки потужним, що його відчули на собі й жителі Макіївки і КрасногорівкиУвечері в п’ятницю, 31 березня, від потужного вибуху здригнувся окупований Донецьк і ближні міста і селища.
Причини вибуху поки невідомі, проте місцеві жителі в соціальних мережах налякані тим, що сталося, повідомляють користувачі соцмереж.
Сам вибух був настільки потужним, що його відчули на собі не лише жителі поруч розташованих Будьонівського та Пролетарського районів Донецька, а й жителі Макіївки і Красногорівки.
Тремтіли підлоги, скла, на вулицях спрацювали сигналізації у припаркованих автомобілів. Деякі користувачі повідомляють про те, що з будівель посипалася штукатурка.