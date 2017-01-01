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    В окупованому Донецьку прогримів потужний вибух, - соцмережі

    • Сьогодні, 07:14
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    Вибух був настільки потужним, що його відчули на собі й жителі Макіївки і Красногорівки

    Увечері в п’ятницю, 31 березня, від потужного вибуху здригнувся окупований Донецьк і ближні міста і селища.

    Причини вибуху поки невідомі, проте місцеві жителі в соціальних мережах налякані тим, що сталося, повідомляють користувачі соцмереж.

    Сам вибух був настільки потужним, що його відчули на собі не лише жителі поруч розташованих Будьонівського та Пролетарського районів Донецька, а й жителі Макіївки і Красногорівки.

    Тремтіли підлоги, скла, на вулицях спрацювали сигналізації у припаркованих автомобілів. Деякі користувачі повідомляють про те, що з будівель посипалася штукатурка. 

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    вибух Донецьк
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