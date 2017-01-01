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В окупованому Криму дівчина прийшла на останній дзвінок у вишиванці

Дівчина у вишиванці висловила протест російській владі і самопроголошеним керівникам Криму.

Випускниця однієї зі шкіл в анексованому Криму прийшла на останній дзвоник в українській вишиванці.

Як повідомляють «Новини Армянська», дівчина таким чином висловила протест російській владі і самопроголошеним керівникам Криму.

За інформацією видання, демарш Поліни пов’язаний з намірами окупантів закрити релігійну спільноту «Нове життя», учасником якої вона є.

Правоохоронні органи відмовилися на це реагувати, пославшись на те, що «випускниця не порушила законодавство РФ».

Зазначимо, що церква «Нове життя» офіційно заборонена в Росії, але дозволена в Україні.

Видання також опублікувало фото дівчини у вишиванці.

Джерело: Обозреватель