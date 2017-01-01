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    В окупованому Криму відпустили затриманого сина голови регіонального Меджлісу

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    В анексованому Криму відпустили затриманого під час обшуків 8 травня Амета Аметова
    В анексованому Криму відпустили затриманого під час обшуків 8 травня Амета Аметова

    Аметова забирали з дому для «надання свідчень»

    В анексованому Криму відпустили затриманого під час обшуків 8 травня Амета Аметова, сина голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.

    Про це повідомляє «Крим. Реалії».

    Зазначається, що Аметова забирали з дому для «надання свідчень», перед цим побивши.

    Силовики окупаційної влади заявили, що отримали повідомлення стосовно наркотиків та зброї, які можуть бути у помешканні Аметових.

    Вранці 8 травні глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що російські правоохоронці провели обшуки у будинку голови Судацького регіонального Меджлісу Ільвера Аметова.

    За його даними, обшуки проводилися через анонімний лист.

    Також за словами голови Меджлісу, в тому районі силовики оточили татарський квартал.

    «Водночас, підкреслив Чубаров, в селищі К'апсихор (нині - Морське), розташованому в 20 км від Судака, озброєними людьми, які прибули на трьох мікроавтобусах, був оточений квартал компактного проживання кримських татар», — написав він.

    Рефат Чубаров
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