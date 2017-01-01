В окупованому Криму вирубують ліси: збитки сягають мільйонів гривень

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Кримський ліс

Цього року в окупованому Криму російська інспекція виявила понад 80 випадків незаконної вирубки лісових насаджень

Підконтрольний Кремлю заступник міністра екології та природних ресурсів Криму Сергій Компанєйцев заявив, що незаконна вирубка дерев в кримських лісах у 2017 році завдала шкоди в розмірі 14,7 мільйонів рублів (6,7 мільйонів гривень. – Ред.). Про це 11 травня він розповів на прес-конференції в Сімферополі, повідомляє «Крыминформ».

«Загальний обсяг незаконно заготовленої деревини склав 446 куб. м, виявленими порушниками вирубано 234 куб. м, сума збитків становить 14,7 млн рублів, в тому числі сума стягнутої шкоди – 5,6 млн рублів (2,5 мільйона гривень. – Ред.)», – розповів Компанєйцев.

За його словами, в окупованому Криму російська інспекція міністерства виявила понад 80 випадків незаконної вирубки лісових насаджень.

Джерело: Крим.Реалії