В окупованому Криму вже можна почути українське радіо

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Українське радіо

Чонгарська радіовежа почала трансляцію українських радіостанцій на Крим

Чонгарська телерадіовежа почала транслювати українську і кримськотатарську радіостанції на південні райони Херсонської області та анексований Крим. Про це Крим.Реалії повідомив інвестор будівництва вежі, директор ТОВ «Телемережі України» Петро Семерей.

За його словами, в Криму вже можна почути станцію Українське радіо. Наступного тижня планується запуск Meydan Radiosı і Херсон FM. Крім цього, найближчим часом почне мовлення Радіо Крим.Реалії.

Семерей запевнив, що вежа технічно готова і «може підключити всіх охочих».

«У Криму за 100 кілометрів вже є слухачі, біля Сімферополя. Крим – не така територія, куди можна поїхати з технікою і послухати, зафіксувати це, але ми орієнтуємося на відгуки, які пишуть люди на різних сайтах», – розповів Семерей.

25 січня член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив, що на Чонгарі завершилося зведення телевежі, яка здійснюватиме мовлення на Крим.

За словами Костинського, термін будівництва вежі зайняв близько двох місяців. Близько дев'яти місяців зайняли роботи щодо прорахунку і міжнародної координації радіочастот, відведення земельної ділянки, проведення конкурсу на радіочастоти.

Костинський нагадав, що розвиток мовлення в зоні проведення АТО і на територію анексованого Криму проходить в рамках роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України.

Як повідомлялося, мовлення в FM-діапазоні охопить Джанкойський і Красноперекопський райони, частково – Сімферопольський район.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 27 грудня 2016 року видала ліцензії чотирьом радіостанціям, які зможуть вести мовлення на Крим. Ними стали Українське радіо (суспільне мовлення), місцева херсонська радіостанція, кримськотатарське радіо «Meydan», «Радіо кримських громад».

Ліцензію для мовлення Радіо Крим.Реалії в FM-діапазоні на частоті 105.9 на територію Криму отримала громадська організація «Радіо кримських громад».