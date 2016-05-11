В окупованому Криму замерзли два водосховища

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За інформацією жителів Білогірська такого надзвичайно холодного грудня не було вже багато років

В анексованому Криму вкрилися льодом Білогірське і Тайганське водосховища.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

За інформацією жителів Білогірська такого надзвичайно холодного грудня не було вже багато років.

Практично весь грудень у Криму була морозна і сніжна погода. Вночі температура повітря неодноразово опускалася до мінус 20 градусів. Лише на Південному березі Криму сніг не затримався.

Місцеві жителі сподіваються, що танення снігу буде сприяти поповненню критично обмілілих водосховищ.