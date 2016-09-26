В окупованому Севастополі хочуть карати за порушення чистоти російської мови

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Фото: Русский век

Самопроголошений сенатор Соболєв побачив у «фені» небезпеку для Росії

Ненормативна лексика, умисне спотворення російської мови руйнують культурний код Росії і підривають її безпеку. Про це заявив так званий сенатор від Севастополя Андрій Соболєв, пише ForPost з посиланням на «Парламентськау газету».

Напередодні відкриття фестивалю «Велике російське слово» і III Міжнародного Лівадійського форуму в Криму Соболєв зазначив, що давно пора задуматися «на високому експертному рівні» про захист чистоти мови.

«Все викривлення мови відбуваються здебільшого в медійній сфері, в мовному середовищі. Ті музичні «шедеври», естрадні номери, які лунають в російському ефірі, не можна віднести до зразків російської словесності - скоріше навпаки, вони орієнтують на «феню», жаргон, «новояз», - цитує Соболєва російське парламентське видання.



Соболєв вважає необхідними вести обмежувальні заходи аж до адміністративної і «може бути й більш серйозної» відповідальності.



«Це не свобода слова, якої прикриваються деякі красномовці - це руйнування нашої національної, культурної, літературного коду. В кінцевому рахунку - це підрив безпеки нашої країни, так як без культурного «хребта» ми все розвалимося. І ті, хто намагаються його «перебити», повинні давати відповідь за законом», - заявив представник окупаційної влади.



Він пропонує забороняти творчість, яка займається «спотворенням мови в публічній сфері», займатися цим, на його думку, повинні професійні експерти.