В парламенті хочуть скасувати обов’язковий аудит партій

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Олександр Черненко

Аудит партії зараз обійдеться від 100 до 300 тисяч гривень

Нещодавно профільний комітет ухвалив законопроект №5446 – щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій. Цим законопроектом скасовується обов’язковий аудит партій, які не отримують державне фінансування.

Його автори – депутати від БПП Руслан Князевич, Олександр Черненко та Ірина Суслова.

«Просто в законі так жорстко прописали вимоги до аудиту, що НАЗК визначила лише 12 компаній, які під ці вимоги підпадають. Ці компанії увійшли в картельну змову, і аудит партії зараз обійдеться від 100 до 300 тисяч гривень», – пояснив депутат Олександр Черненко.

«Це великі кошти для маленьких партій, але для тих, що отримують держфінансування, ця норма залишиться», - додав він.

Більше читайте в статті «Главкома»: Пограбування «Самопомочі». БПП готує переворот у фінансуванні партій