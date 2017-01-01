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    В парламенті хочуть скасувати обов’язковий аудит партій

    • Сьогодні, 19:11
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    <span lang="UK">Олександр Черненко</span>
    Олександр Черненко

    Аудит партії зараз обійдеться від 100 до 300 тисяч гривень

    Нещодавно профільний комітет ухвалив законопроект №5446 – щодо вдосконалення порядку державного фінансування політичних партій. Цим законопроектом скасовується обов’язковий аудит партій, які не отримують державне фінансування.

    Його автори – депутати від БПП Руслан Князевич, Олександр Черненко та Ірина Суслова. 

    «Просто в законі так жорстко прописали вимоги до аудиту, що НАЗК визначила лише 12 компаній, які під ці вимоги підпадають. Ці компанії увійшли в картельну змову, і аудит партії зараз обійдеться від 100 до 300 тисяч гривень», – пояснив депутат Олександр Черненко.

    «Це великі кошти для маленьких партій, але для тих, що отримують держфінансування, ця норма залишиться», - додав він.

    Більше читайте в статті «Главкома»: Пограбування «Самопомочі». БПП готує переворот у фінансуванні партій

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