В Польщі пройдуть реабілітацію 60 українських військових
- Сьогодні, 21:41
-
Розсилка
На курорт Лендек-Длугополе прибула перша група українських військовихУкраїнські солдати будуть проходити реабілітацію в Нижній Сілезії у Польщі.
На курорт Лендек-Длугополе прибула перша група українських військових.
Всього на лікування приїдуть 60 солдатів Збройних Сил України, які отримали поранення під час боїв на Донбасі.
В Нижню Сілезію приїдуть ті, хто потребує реабілітації та допомоги.
Українські військові перебуватимуть в Нижній Сілезії протягом двох тижнів.
У березні приїде наступна група військовослужбовців.
Джерело: Польське радіо