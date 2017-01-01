В Польщі пройдуть реабілітацію 60 українських військових

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На курорт Лендек-Длугополе прибула перша група українських військових

Українські солдати будуть проходити реабілітацію в Нижній Сілезії у Польщі.

На курорт Лендек-Длугополе прибула перша група українських військових.

Всього на лікування приїдуть 60 солдатів Збройних Сил України, які отримали поранення під час боїв на Донбасі.

В Нижню Сілезію приїдуть ті, хто потребує реабілітації та допомоги.

Українські військові перебуватимуть в Нижній Сілезії протягом двох тижнів.

У березні приїде наступна група військовослужбовців.

Джерело: Польське радіо