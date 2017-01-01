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    В Польщі пройдуть реабілітацію 60 українських військових

    • Сьогодні, 21:41
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    На курорт Лендек-Длугополе прибула перша група українських військових

    Українські солдати будуть проходити реабілітацію в Нижній Сілезії у Польщі.

    На курорт Лендек-Длугополе прибула перша група українських військових.

    Всього на лікування приїдуть 60 солдатів Збройних Сил України, які отримали поранення під час боїв на Донбасі.

    В Нижню Сілезію приїдуть ті, хто потребує реабілітації та допомоги.

    Українські військові перебуватимуть в Нижній Сілезії протягом двох тижнів.

    У березні приїде наступна група військовослужбовців.

    Джерело: Польське радіо

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