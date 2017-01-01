В районі АТО затримано 118 людей, в яких вилучено боєприпаси, - СБУ

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СБУ виявила 44 особи, які обґрунтовано перевіряються на причетність до діяльності «ДНР» та «ЛНР»

118 осіб затримано в районі проведення АТО за 4 доби в рамках контрдиверсійної спеціальної операції співробітниками Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та СБУ.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

У повідомленні зазначають: «У затриманих вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї (у т.ч. два кулемети ДШКМ калібру 12,7 мм) та 1379 боєприпасів.

Крім того, у 100 метрах від автошляху Метьолкіне – Воронове Попаснянського району Луганської області у лісосмузі виявлено схрон боєприпасів та вибухових речовин: 9 гранатометів, три протипіхотні міни, майже 1,5 кілограми тротилу, детонатори.

Затримано осіб, які перебувають у розшуку як учасники НЗФ: Белоусова С.В., Артюха В.М., Лугову Т.М., Старун В.В., Дудка О.В., Олексєєва О.С., Висоцьку В.К., Левченко І.А., Шишанюк Н.Я., Бабіту О.І., Моїсеєнко О.І. Вказаних осіб передано органам, які здійснюють досудове розслідування щодо них.

Також виявлено 44 особи, які обґрунтовано перевіряються на причетність до діяльності незаконних збройних формувань та терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Затримано низку осіб, які перебувають у розшуку: 77 з них за кримінальні та сімнадцять – за адміністративні правопорушення, переховуються від суду».