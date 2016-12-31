  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Внаслідок нападу терориста на нічний клуб у Стамбулі загинуло 39 людей

    • 1 Сiчня, 08:12
    • Розсилка
    <p>Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців</p>

    Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців

    Терориста було ліквідовано

    Внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло 39 людей, 69 госпіталізовано.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera.

    Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Водночас, як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терориста було ліквідовано.

    Раніше мер міста Васіп Шахін, повідомив, що нападник був сам, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього увійшов усередину і почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

    Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.

    Нагадаємо, 31 грудня в Анкарі під час спецоперації турецької поліції було затримано вісьмох осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.

    Читайте також
    теракт Стамбул
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ