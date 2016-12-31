Внаслідок нападу терориста на нічний клуб у Стамбулі загинуло 39 людей

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Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців

Терориста було ліквідовано

Внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло 39 людей, 69 госпіталізовано.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera.

Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Водночас, як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни, терориста було ліквідовано.

Раніше мер міста Васіп Шахін, повідомив, що нападник був сам, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього увійшов усередину і почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.

Нагадаємо, 31 грудня в Анкарі під час спецоперації турецької поліції було затримано вісьмох осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.