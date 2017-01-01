В Росії горить пороховий завод: є загиблі

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Фото: ГУ МНС по Ростовській області РФ

Пожежа охопила 400 квадратних метрів

В Росії, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на Казанський пороховий завод після повідомлення про загорання.

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Повідомлення про пожежу на заводі надійшло в 20.27 мск. Відправлено підрозділу по третьому номеру складності з чотирьох», - сказав співрозмовник республіканського МНС.

Пожежа охопила 400 квадратних метрів, за попередніми даними загинула одна людина.

Довідка:

Казанське підприємство - найстаріший пороховий завод в РФ. Його основна продукція - порох і метальні заряди для стрілецької зброї, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою, спортивних і мисливських патронів.

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