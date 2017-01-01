В Росії горить пороховий завод: є загиблі
- Сьогодні, 20:45
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Фото: ГУ МНС по Ростовській області РФ
Пожежа охопила 400 квадратних метрів
В Росії, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на Казанський пороховий завод після повідомлення про загорання.
Про це повідомляє РІА «Новости».
«Повідомлення про пожежу на заводі надійшло в 20.27 мск. Відправлено підрозділу по третьому номеру складності з чотирьох», - сказав співрозмовник республіканського МНС.
Пожежа охопила 400 квадратних метрів, за попередніми даними загинула одна людина.
Довідка:
Казанське підприємство - найстаріший пороховий завод в РФ. Його основна продукція - порох і метальні заряди для стрілецької зброї, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою, спортивних і мисливських патронів.
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