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    В Росії горить пороховий завод: є загиблі

    • Сьогодні, 20:45
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    Фото: ГУ МНС по Ростовській області РФ
    Фото: ГУ МНС по Ростовській області РФ

    Пожежа охопила 400 квадратних метрів

    В Росії, пожежно-рятувальні підрозділи виїхали на Казанський пороховий завод після повідомлення про загорання.

    Про це повідомляє РІА «Новости».

    «Повідомлення про пожежу на заводі надійшло в 20.27 мск. Відправлено підрозділу по третьому номеру складності з чотирьох», - сказав співрозмовник республіканського МНС.

    Пожежа охопила 400 квадратних метрів, за попередніми даними загинула одна людина.

    Довідка:

    Казанське підприємство - найстаріший пороховий завод в РФ. Його основна продукція - порох і метальні заряди для стрілецької зброї, авіаційного, морського, артилерійського, танкового озброєння і систем ближнього бою, спортивних і мисливських патронів.

    qyqbialu-ky

    Фото із соцмереж

    пожежа завод
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