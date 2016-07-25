В Росії хочуть святкувати відмову від присяги Чорноморського флоту Україні

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Законопроект стосовно нової пам’ятної дати вже підготовлений, і нею скоріше за все стане 4 січня.

Сенаторка від анексованого Росією Криму Ольга Ковітіді пропонує встановити нову пам’ятну дату на честь моряків Чорноморського флоту, що відмовились від присяги Україні у 1992 році. Про це повідомляє федеральна агенція ТАСС.

«4 січня наші моряки-чорноморці, єдині тоді на пострадянському просторі, виявились вірними батьківщині, Росії і відмовились приймати присягу Україні», — сказала сенаторка.

Повідомляється, що законопроект стосовно нової пам’ятної дати вже підготовлений, і нею скоріше за все стане 4 січня.

Нагадаємо, що з початком формування Збройних сил України у 1992 році, Чорноморський флот мав скласти присягу на вірність народу України.

На флот претендували одночасно і Україна, і Росія, тому його командування і особовий склад вирішили не складати присягу. Згідно угодою сторін, на базі чорноморського флоту мали утворитися ВМС України та ВМФ Росії.

В ході переговорів, що затягнулися, російське керівництво зайняло позицію, відповідно до якої весь флот відходить до нього, а Україна отримає компенсацію.

У 1994 році всі попередні угоди були замінені домовленістю про відходу до України 15-20% об’єктів Чорноморського флоту.