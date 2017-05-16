У Росії нова істерика: Порошенко заблокував «ВКонтакте» і «Одноклассники»

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Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня про санкції щодо низки фізосіб та юросіб

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб.

Текст указу опублікувала прес-служба глави держави.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, всього в санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

Причому російські ЗМІ вже встигли істерично відреагувати на новий указ щодо санкцій проти РФ. «Медуза» пише, що Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники».

«Крім цього, доступ буде заблоковано до всіх сервісів «Яндекса», окрім головної сторінки пошуковика. Доступ до соцмереж буде заблокований у рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. Провайдери також повинні будуть заблокувати доступ до самого сайту Mail.ru. Заблоковано також буде сайти антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb», – йдеться у повідомленні.

Сьогоднішній указ набирає чинності з дня його опублікування.