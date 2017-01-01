В Росії припиняє існування друкована версія опозиційного журналу The New Times

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Остання обкладинка журналу

Наразі мова не йде про закриття сайту видання

Головний редактор російськомовного опозиційного видання The New Times Євгенія Альбац оголосила про закриття паперової версії журналу. Причина – немає грошей. Останній номер на папері вийде 5 червня, сайт продовжить роботу.

На своїй сторінці в Facebook Альбац розмістила фото обкладинки журналу, на якій зображені закриті очі, сльоза і напис: «Спасибі, що були з нами».

У коментарях вона підтвердила, що дійсно закриває паперову версію журналу. Про загрозу закриття вона попереджала ще в минулому році, закликаючи активніше підписуватися на журнал. Інакше, говорила Альбац, у редакції не вистачить грошей на випуск.

«Гроші скінчилися. Завтра все розповімо в номері», - сказала вона в неділю Інтерфаксу.

Пізніше Альбац уточнила, що мова поки не йде про закриття сайту видання.

«Поки, так», - відповіла вона на питання, чи буде працювати сайт і чи залишаться на роботі співробітники журналу.

У грудні минулого року Альбац повідомила, що її щотижневий суспільно-політичний журнал більше «не поширюватиметься в роздробі», яка приносить йому тільки збитки.

Це рішення вона пояснила різким зростанням послуг посередників після ліквідації кіосків і поскаржилася, що «зібраних поки грошей нам не вистачить навіть до весни».

З 1 січня журнал поширювався тільки по підписці.

Джерело: ВВС Русская служба