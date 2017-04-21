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    У Росії скоєно напад на управління ФСБ у Хабаровську. Є загиблі

    • Сьогодні, 13:22
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    Нападник відкрив хаотичний вогонь

    Невідомий відкрив вогонь у приймальні УФСБ у Хабаровську, повідомили РБК у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії. Внаслідок нападу загинув співробітник спецслужби і відвідувач, ще одна людина дістала поранення. Підозрюваного у скоєнні злочину було застрелено, пише РБК.

    «21 квітня о 17:02 за місцевим часом до приймальні управління ФСБ Росії по Хабаровському краю увійшов невідомий і, не перетинаючи встановленої зони технічного контролю, почав стріляти по людям, котрі були у приймальні», – розповіли в прес-службі відомства, зазначивши, що загиблий відвідувач – громадянин однієї з країн СНД.

    Чоловік, який увійшов до приймальні, відкрив хаотичний вогонь, розповіли у спецслужбі: «Стріляв у тих, кого бачив».

    Особу нападника встановлено. Ним, за даними спецслужби, виявився місцевий житель Конєв А.В., 1999 року народження. Є дані про його належність до неонацистської групи.

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