В Росії затримали колишнього кремлівського чиновника, який написав зайвого в мемуарах

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Кримінальну справу порушено за екстремізм

Колишній чиновник адміністрації президента РФ Віталій Гулій затриманий в Москві за підозрою в екстремізмі, повідомляє ТАСС.

За словами його захисника Дагира Хасавова, кримінальну справу стосовно Гулія порушено за ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі) у зв'язку з виходом його книги під назвою «Підніжжя російського Олімпу. Штрихи до портрету сучасного чиновника».

Гулій був знятий в аеропорту Домодєдово з рейсу, що прямував до Кишинева. Найближчим часом йому повинні пред'явити звинувачення.

Віталій Гулій в 1989 році був обраний народним депутатом СРСР, був членом Верховної Ради СРСР. Працював представником президента РФ в Сахалінській області, заступником начальника управління Кремля з координації діяльності постпредів президента в суб'єктах РФ. Перед початком політичної кар'єри працював журналістом.