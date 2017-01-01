В Samsung назвали причину спалахів Galaxy Note 7

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Раніше ЗМІ писали, що причиною загорянь Galaxy Note 7 став нестандартний розмір акумулятора

Причиною загоряння смартфонів Samsung Galaxy Note 7 були недоліки проектування і технологічного процесу складання акумуляторів, повідомили в Samsung, передає USA Today.

«Це були кілька дуже важких для нас місяців. Очевидно, те, як це вплинуло на споживачів, на наших партнерів і співробітників - значно, і ми визнаємо свою провину в цьому», - сказав президент компанії в США Тім Бакстер.

Він також зазначив, що за останні місяці компанія багато чому навчилася у сфері управління в кризових ситуаціях.

Раніше ЗМІ писали, що причиною загорянь Galaxy Note 7 став нестандартний розмір акумулятора.