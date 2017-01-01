В СБУ розповіли, що заважає провести обмін полоненими

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Помічник голови СБУ Юрій Тандіт

Офіційно заручниками наразі є 128 осіб, вони незаконно утримуються в Донецьку і Луганську

Служба безпеки України готова до проведення обміну полоненими з бойовиками «ЛНР/ДНР» у разі, якщо ті не будуть змінювати його умови.

Про це заявив помічник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі «112 Україна».

«Ще з літа 2016 року ми були готові в рамках мінських домовленостей робити все, щоб звільнялися наші підтверджені хлопці. Офіційно заручниками є 128 осіб, вони незаконно утримуються в Донецьку і Луганську. Ще 10, за даними СБУ, незаконно утримуються на території Росії. Ми готові в будь-який момент провести військову операцію для того, щоб звільнити наших решти хлопців», - сказав Тандіт.

За його словами, проведенню обміну заважає маріонеткова поведінка бойовиків. «Вони поводять себе як терористи, тому що кожен раз змінюються умови», - додав радника глави спецслужби.

Глава СБУ Василь Грицак заявив напередодні про готовність української сторони віддати бойовикам понад 200 осіб у рамках обміну полоненими.