У середині лютого може початися заочний суд над суддею Чаусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У разі неявки Чауса на допит НАБУ розпочне щодо нього процедуру заочного засудження

Національне антикорупційне бюро викликає на допит 16 січня суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, якого підозрюють у хабарництві.

Відповідну інформацію оприлюднено в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур'єр».

Чауса викликають на допит до старшого детектива бюро Володимира Васильчука на 9-ту годину як підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 368 ККУ.

Як розповів детектив Васильчук, у разі неявки Чауса НАБУ розпочне відносно нього процедуру заочного засудження.

«У разі неявки Чауса 16 січня ми подаватимемо клопотання до слідчого судді про надання дозволу на його заочне засудження. На розгляд цього клопотання є місяць», – сказав він.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Інтерпол оголосив у міжнародний розшук суддю Чауса. Його було викрито в отриманні хабара в розмірі $150 тис. 9 серпня 2016 року.