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    В США ідентифікували особу підозрюваного у стрілянині в аеропорту Флориди

    • 6 Сiчня, 22:48
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    Підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго

    Влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди, в результаті якої 5 людей загинули.

    Про це повідомив сенатор США від штату Флорида Білл Нельсон, передає Fox News.

    Згідно з повідомленням, підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго.

    «Ім'я того, хто стріляв —  Естебан Сантьяго. Було знайдено військове посвідчення на його ім'я. Мотив не відомий», — сказав Нельсон.

    Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.

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