В США ідентифікували особу підозрюваного у стрілянині в аеропорту Флориди

Влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди, в результаті якої 5 людей загинули.

Про це повідомив сенатор США від штату Флорида Білл Нельсон, передає Fox News.

Згідно з повідомленням, підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго.

