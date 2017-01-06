В США ідентифікували особу підозрюваного у стрілянині в аеропорту Флориди

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Підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго

Влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди, в результаті якої 5 людей загинули.

Про це повідомив сенатор США від штату Флорида Білл Нельсон, передає Fox News.

Згідно з повідомленням, підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго.

«Ім'я того, хто стріляв — Естебан Сантьяго. Було знайдено військове посвідчення на його ім'я. Мотив не відомий», — сказав Нельсон.

Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.