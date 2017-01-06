В США ідентифікували особу підозрюваного у стрілянині в аеропорту Флориди
- 6 Сiчня, 22:48
-
Розсилка
Підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго
Влада США назвала ім’я людини, яка відкрила стрілянину в аеропорту Флориди, в результаті якої 5 людей загинули.
Про це повідомив сенатор США від штату Флорида Білл Нельсон, передає Fox News.
Згідно з повідомленням, підозрюваний у стрілянині — 26-річний Естебан Сантьяго.
.@SenBillNelson: Shooter's name is Esteban Santiago. Name reportedly found on military ID. No motive known. https://t.co/gYRrqG2JQN pic.twitter.com/FoXbqireLM— Fox News (@FoxNews) 6 січня 2017 р.
«Ім'я того, хто стріляв — Естебан Сантьяго. Було знайдено військове посвідчення на його ім'я. Мотив не відомий», — сказав Нельсон.
Нагадаємо, в аеропорту Форт-Лодердейл, що у Флориді, чоловік відкрив стрілянину, в результаті чого 5 осіб загинули та 13 дістали поранень.