В США у агента секретної служби вкрали ноутбук з даними нацбезпеки, – ЗМІ

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У агента вкрали ноутбук, який містить плани поверхів Trump Tower, деталі кримінального розслідування про використання Клінтон особистого сервера

У агента секретної служби США з машини викрали ноутбук з даними національної безпеки.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

«У четвер у агента Секретної служби у Нью-Йорку вкрали ноутбук, який містить плани поверхів Trump Tower, деталі кримінального розслідування про використання Гілларі Клінтон особистого сервера та іншу інформацію про нацбезпеку», — йдеться в повідомленні.

Влада все ще шукає ноутбук. Поліція сподівається швидко ідентифікувати підозрюваного з камер відеоспостереження.

Зазначається, що завдяки віддаленому доступу за потреби можна стерти весь жорсткий диск.