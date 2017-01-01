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    В США у агента секретної служби вкрали ноутбук з даними нацбезпеки, – ЗМІ

    • Сьогодні, 22:45
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    У агента вкрали ноутбук, який містить плани поверхів Trump Tower, деталі кримінального розслідування про використання Клінтон особистого сервера

    У агента секретної служби США з машини викрали ноутбук з даними національної безпеки.

    Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

    «У четвер у агента Секретної служби у Нью-Йорку вкрали ноутбук, який містить плани поверхів Trump Tower, деталі кримінального розслідування про використання Гілларі Клінтон особистого сервера та іншу інформацію про нацбезпеку», — йдеться в повідомленні.

    Влада все ще шукає ноутбук. Поліція сподівається швидко ідентифікувати підозрюваного з камер відеоспостереження.

    Зазначається, що завдяки віддаленому доступу за потреби можна стерти весь жорсткий диск.

    США Гілларі Клінтон розслідування
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