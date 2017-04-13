В США заявили про знищення 36 терористів «Ісламської держави» в Афганістані

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Photo: AFP

Трамп назвав операцію в Афганістані надзвичайно вдалою

36 бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» були вбиті в результаті скинутої США бомби на Афганістан

Про це заявив речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі, повідомляє видання Reuters.

При цьому він зазначив, що в результаті авіаудару жоден представник цивільного населення не постраждав, адже удар було спрямовано саме на систему тунелів і печер, що використовувалась терористами.

«Жоден цивільний не постраждав, була знищена лише база «Ісламської держави», що використовувалася для запуску атак в інших частинах провінції», - наголосив Вазірі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові провели дуже успішну місію в Афганістані, скинувши одну з найпотужніших неядерних бомб на базу терористів. про це повіідомляє видання CNBC.

Він зазначив, що американська армія має найкращих військових у світі, тож в Афганістані вони просто виконували свою роботу, як завжди. Саме тому, за його словами, він дав військовослужбовцям дозвіл на цю операцію.

Якщо ви подивитеся на те, що сталося за останні вісім тижнів, і порівняйте з тим,що відбулося протягом останніх восьми років, ви побачите, що є величезна різниця», - наголосив Трамп.

Раніше військові США скинули одну з найпотужніших неядерних бомб GBU-43/B на позиції терористів «Ісламської держави» в Афганістані.

Пізніше у Білому домі пояснили, що метою надпотужного авіаудару в Афганістані була система тунелів і печер, які використовуються терористами «Ісламської держави» для переміщення.

Військово-повітряні сили США опублікували відео випробувань найпотужнішої неядерної бомби GBU-43B:

Він зазначив, що американська армія має найкращих військових у світі, тож в Афганістані вони просто виконували свою роботу, як завжди. Саме тому, за його словами, він дав військовослужбовцям дозвіл на цю операцію.

Якщо ви подивитеся на те, що сталося за останні вісім тижнів, і порівняйте з тим,що відбулося протягом останніх восьми років, ви побачите, що є величезна різниця», - наголосив Трамп.