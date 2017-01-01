У Туреччині поліція розігнала противників Ердогана

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Протестувальники в Анкарі

Правоохоронці застосували водомети, травматичну зброю та газ

В Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та травматичну зброю проти людей, які протестували перед будівлею турецького парламенту проти планів уряду з розширення повноважень президента.

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Turkish Minute.

Представники організацій громадянського суспільства та асоціацій, присутні на мітингу, хотіли зробити заяву для преси перед воротами турецького парламенту, проте втрутилася поліція.

Повідомляється, що коли протестувальники спробували підійти ближче до будівлі парламенту, поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та травматичну зброю проти них.