В Угорщині не змогли обрати президента у першому турі

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Янош Адер

Яношу Адеру, який обіймає посаду президента з 2012 року, забракло двох голосів для перемоги

Угорський парламент не зміг обрати президента країни в першому турі голосування, оскільки жоден з кандидатів не набрав кваліфікованої більшості в дві третини голосів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Янош Адер, який обіймає посаду президента з 2012 року, отримав у першому турі 131 голос із 175. Таким чином, йому забракло двох голосів до необхідної більшості в дві третини (133 голоси).

Альтернативний кандидат від опозиції Ласло Майтені, відомий критикою на адресу прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, набрав 44 голоси.

За процедурою, в другому турі для обрання президентом достатньо простої більшості голосів. Таким чином, найімовірнішим є переобрання Яноша Адера, якого підтримує Орбан.