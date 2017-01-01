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    В Угорщині не змогли обрати президента у першому турі

    • Сьогодні, 14:50
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    <em>Янош Адер</em>
    Янош Адер

    Яношу Адеру, який обіймає посаду президента з 2012 року, забракло двох голосів для перемоги

    Угорський парламент не зміг обрати президента країни в першому турі голосування, оскільки жоден з кандидатів не набрав кваліфікованої більшості в дві третини голосів.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що Янош Адер, який обіймає посаду президента з 2012 року, отримав у першому турі 131 голос із 175. Таким чином, йому забракло двох голосів до необхідної більшості в дві третини (133 голоси).

    Альтернативний кандидат від опозиції Ласло Майтені, відомий критикою на адресу прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, набрав 44 голоси.

    За процедурою, в другому турі для обрання президентом достатньо простої більшості голосів. Таким чином, найімовірнішим є переобрання Яноша Адера, якого підтримує Орбан.

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