В Угорщині знову заговорили про автономію для угорців Закарпаття



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн

Віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн зазначив, що автономія є метою і баченням майбутнього для всіх етнічних угорців, які мешкають за кордоном Угорщини

Виживання закордонних етнічних угорських громад залежить від їх здатності досягти прогресу в справі автономії у складі держави, де вони мешкають. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн під час презентації книги під заголовком «Права меншин. Представлення інтересів. Автономність», повідомляє Mukachevo.net.

Шем'єн зазначив, що автономія є метою і баченням майбутнього для всіх етнічних угорців, які мешкають за кордоном Угорщини.

Він додав, що ці угорці за жодних обставин не повинні відмовлятися від своїх вимог щодо автономії. «А здатність етнічних угорців забезпечити дотримання їхніх інтересів залежить від успіхів етнічних угорських політичних партій», – сказав Шем'єн.

Урядовець вважає, що угорські партії для захисту інтересів угорського населення повинні мати представництво не лише на рівні місцевих органів влади, а й у парламентах цих країн.

Угорський політик ще у 2014 році зазначав, що «кожна нація має виробити власну концепцію автономії. Жителі Воєводини, Закарпатської України повинні діяти у такому ж напрямку».

Зауважимо, що угорці Закарпаття мають широку культурну автономію, в області активно діють осередки громадсько-політичних організацій угорців (КМКС та УМДС), які на час виборів стають партіями. Водночас, щодо політичної автономії угорців Закарпаття, то досі точаться дискусії, зокрема навколо відновлення в межах Закарпатської області так званого угорського або Притисянського виборчого округу, який існував на парламентських виборах 1998 року.

Водночас, тема угорської автономії на Закарпатті часто використовується для інформаційних провокацій, які запускають періодично. Остання – на початку грудня минулого року.