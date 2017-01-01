В Україні через негоду 71 населений пункт залишається без світла

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Фото: Ivan Febri / Flickr Негода

До ліквідації наслідків негоди залучено 3 тисячі 133 особи та 812 одиниць техніки

В Україні через складні погодні умови (дощ із мокрим снігом, налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с) залишається без світла 71 населений пункт. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 год. 23 квітня залишаються знеструмленими 71 населений пункт у трьох областях, а саме: Одеській – 54 н.п., Дніпропетровській – 16 н.п., Харківській – 1н.п. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає», - йдеться у повідомленні.

Тривають роботи з відновлення електропостачання. До ліквідації наслідків негоди залучено 3 тисячі 133 особи та 812 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 284 одиниці техніки та 921 чоловік особового складу.

Джерело: Укрінформ