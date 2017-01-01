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    В Україні через обмороження загинуло 40 людей

    • Сьогодні, 13:33
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    В медустановах померло троє людей, на вулиці – 27 і у власних будинках – 10

    40 людей померли внаслідок обмороження станом на 12 січня 2017 року.

    Про це на брифінгу повідомила глава управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф при Міністерстві охорони здоров'я Тетяна Тимошенко.

    Згідно з інформацією МОЗ, станом на ранок четверга 869 осіб звернулися по допомогу внаслідок отримання обморожень, з них госпіталізовано 753 людини.

    Станом на 12 січня в Україні зареєстровано 40 летальних випадків, пов'язаних із обмороженням.

    З цих 40 випадків в медустановах померло троє людей, на вулиці – 27 і у власних будинках – 10.

    Найбільше летальних випадків внаслідок замерзання зареєстровано в Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.

    У більшості випадків обмороження настає внаслідок вживання алкоголю та подальшого замерзання.

    Джерело: Українські новини

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