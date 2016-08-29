В Україні кількість померлих майже вдвічі перевищує кількість народжених – Держстат

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У січні-лютому 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 59 тис. 619 дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 62 тис. 353 дитини

Чисельність населення України станом на 1 березня 2017 року становила 42 млн 541 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 42,9 тис. осіб менше, ніж було на початок року.

У січні-лютому 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилося 59 тис. 619 дітей, в той час як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 62 тис. 353 дитини. У січні-лютому було відзначено природне скорочення населення на 45 тис. 888 осіб, тоді як у січні-лютому 2016 року цей показник становив 42 тис. 679 осіб. При цьому кількість людей, які прибули до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав із країни, на 2 тис. 977 осіб у січні-лютому цього року, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 4 тис. 114 осіб.

У повідомленні Держстату зазначається, що залишається істотним перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих 57 народжених. Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомлялось, чисельність населення України станом на кінець 2016 року становила 42 млн 584,5 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 176 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2015 року. Навесні 2014 року, після анексії Криму і формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні, чисельність населення України була істотно скоригована і зменшена до 43 млн з 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити таку оцінку не рідше одного разу на десять років.