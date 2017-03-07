В Україні нові правила боротьби з африканською чумою свиней

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Фото: Новое Время Буде дозволена переробка м’яса здорових тварин із зони захисту

Документ зменшує межі зони спостереження

Набув чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7.03.2017 №111 «Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней». Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає «Главком».

«Затверджена інструкція дає нові визначення процесам, які відбуваються в рамках профілактики та боротьби з АЧС. Зокрема, запроваджується поняття біологічної безпеки, господарств з високим рівнем біобезпеки, інфікованого об’єкта тощо. Документ деталізує, що таке закритий режим роботи, зменшує межі зони захисту та зони спостереження, визначає епізоотичним вогнищем не весь населений пункт, як це було раніше, а лише його частину», – йдеться у повідомленні.

Крім того, відтепер буде дозволена переробка м’яса здорових тварин із зони захисту, які не є інфікованими, але підлягають знищенню, додали у службі.