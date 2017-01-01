В Україні оголосили штормове попередження: очікуються мокрий сніг і сильний вітер

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Фото 112.ua

18–22 квітня очікується холодна погода

Синоптики оголосили в Україні штормове попередження – прогнозують дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру. Про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.

«У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18–22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0–5 градусів, на поверхні ґрунту 3–8 градусів, температура вдень 2–9 градусів тепла», – йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей дощ із мокрим снігом, подекуди сильні опади, пориви вітру 15–22 м/с.

Сьогодні ж, 17 квітня, в Україні очікується сонячна погода та невеликий дощ у східних областях. Водночас температура повітря на цю годину становить +6 градусів.