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    В Україні оголосили штормове попередження: очікуються мокрий сніг і сильний вітер

    • Сьогодні, 12:35
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    Фото 112.ua

    18–22 квітня очікується холодна погода

    Синоптики оголосили в Україні штормове попередження – прогнозують дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру. Про це інформує прес-служба Укргідрометцентру.

    «У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18–22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0–5 градусів, на поверхні ґрунту 3–8 градусів, температура вдень 2–9 градусів тепла», – йдеться у повідомленні.

    За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей дощ із мокрим снігом, подекуди сильні опади, пориви вітру 15–22 м/с.

    Сьогодні ж, 17 квітня, в Україні очікується сонячна погода та невеликий дощ у східних областях. Водночас температура повітря на цю годину становить +6 градусів.

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