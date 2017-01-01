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    В Україні переглянуть «чорний список» російських артистів

    • Сьогодні, 09:30
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    <p>Йосип Кобзон, входить до санкційного списку російських діячів культури, заборонених в Україні</p>

    Йосип Кобзон, входить до санкційного списку російських діячів культури, заборонених в Україні

    З'явилися нові артисти РФ, які не просто роблять негативні висловлювання щодо України, а несуть певну загрозу безпеці України

    Міжвідомча комісія веде перегляд списків російських діячів культури, заборонених в Україні. Про це повідомив ефірі «1+1» міністр культури України Євген Нищук.

    «Зараз у нас створена міжвідомча комісія, де за участю представників Служби безпеки України, працівників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, професіоналів, експертів, представників медіакомпаній, в якій йде перегляд тих списків, які ще з тих часів, коли вони «скопом» пішли, де, ви знаєте, спочатку був той, хто підписався, а підписалися... ну, ви знаєте, як там було. Після того можливо він нічого не говорив. І їх (списки. – Ред.) очевидно необхідно переглядати», - сказав міністр.

    У той же час Ніщук зазначив, що з'явилися нові артисти, які не просто роблять негативні висловлювання щодо України, а несуть певну загрозу безпеці України, як висловлюваннями, так і діями.

    «Це знаходиться в площині і Ради національної безпеки і оборони, яка виносить певні санкції або на 1 або на 3 роки, по-різному», - сказав міністр культури.

    Він додав, що в Міністерстві культури є група людей, яка обробляє звернення щодо тих чи інших діячів культури і направляє матеріали в СБУ.

    «Так було у відношенні деяких співачок, які планували виступи в певних залах, і ці концерти були скасовані. Там були наведені конкретні факти того, що вони або були в анексованому Криму або вони висловлювалися неодноразово щодо української культури або української держави», - зазначив Нищук.

    При цьому він підкреслив, що виступає проти цензури, однак обмеження проти пропаганди вводити необхідно.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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