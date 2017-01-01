У Києві проходить Шостий національний молитовний сніданок

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Шостий національний молитовний сніданок розпочався з вшанування пам'яті Блаженнішого Любомира Гузара

У Києві 1 червні зранку розпочався Шостий національний молитовний сніданок.

Як повідомляють учасники зібрання у соцмережах, наразіі зібралися глави різних Церков і конфесій. А також урядовці, депутати, голова СБУ, посли, громадські діячі та діти.

«Шостий національний молитовний сніданок розпочався з вшанування пам'яті Блаженнішого Любомира Гузара», - написала у Фейсбук нардеп Оксана Білозір.

Очікується сьогодні також виступ президента, голови Верховної Ради.

Парламентські молитовні сніданки є давньою традицією багатьох демократичних країн світу і слугують місцем духовного об'єднання і порозуміння політиків та урядовців. Більше 60 років такі молитовні сніданки проходять в Конгресі США, а також в Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах.

Торік П'ятий національний молитовний сніданок України відбувся за участі перших осіб держави, народних депутатів України, членів Уряду, депутатів парламентів країн Євросоюзу і США, представників дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.