В Україні скоротилось виробництво шоколаду

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Виробництво шоколаду в Україні за місяць впало на 11,5%

В Україні виробництво шоколаду і готових харчових продуктів, що містять какао, в лютому 2017 склало 12,3 тис. тонн, що на 11,5% менше січня 2017 року. Про це повідомляє «Телеграф» із посиланням на Державну службу статистики.

При цьому, в порівнянні з лютим 2016 року, виробництво шоколаду зменшилася на 0,3%. За 2 місяці цього року було вироблено 26,3 тис. тонн шоколаду.

Виробництво цукрових кондитерських виробів (в т. Ч. Білого шоколаду), які не містять какао, за лютий склало 14,5 тис. Тонн, що на 18,5% більше, ніж в січні 2017 року, і на 9,5% більше в порівнянні з лютим минулого року.

Виробництво солодкого печива і вафель за лютий 2017 склав 21 тис. тонн, 16,6% більше показників січня цього року і на 5,9% більше, ніж в лютому 2016 року.

Додамо, що дані наведено без урахування Криму, Севастополя і окупованих територій Донбасу