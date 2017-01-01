В Україні сьогодні мінлива хмарність та дощі
- Сьогодні, 08:12
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У Києві від +11 до +13
Погода на сьогодні: 13 квітня 2017 року в Україні очікується мінлива хмарність, у північних та західних областях пройдуть дощі, температура вдень від +10 до +16. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних
За прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень становитиме від +14 до +17.
В центральних областях також мінлива хмарність, денна температура становитиме від +14 до +16.
На півдні країни мінлива хмарність, опадів не очікується, вдень температура від +14 до +17, в Криму від +16 до +18.
У західних областях України очікуються дощі, вдень температура повітря становитиме від +11 до +15.
На півночі країни також очікується дощ, денна температура від +11 до +13.
У Києві сьогодні очікується дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, температура вдень від +11 до +13, вночі від +3 до +5.