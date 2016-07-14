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    В Україні стартує реєстрація на пробне ЗНО

    • Сьогодні, 09:31
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    Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною

    З 10 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури та ще одного предмета за вибором.

    Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

    «У 2017 році пробне ЗНО відбудеться 1 та 8 квітня. Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 10 до 31 січня 2017 року», - йдеться у повідомленні.

    В УЦОЯО зазначили, що завдання, які будуть виноситися на пробне ЗНО, відповідають програмам зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, а процедура проведення є максимально наближеною до процедури проведення основного ЗНО.

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    Кожен зареєстрований учасник може взяти участь в одному із запропонованих в той чи інший день предметів за вибором, згідно з графіком проведення: 1 квітня відбудеться пробне зовнішнє оцінювання з української мови і літератури, 8 квітня – з інших предметів (історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов).

    Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість одного тестування для одного учасника визначає кожний регіональний центр оцінювання якості освіти окремо. Цю інформацію  розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

    В Центрі зазначили, що реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного зовнішнього незалежного оцінювання не зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих  навчальних закладів.

    Більше інформації про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

     

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