В Україні стартував флешмоб #GlobalShevchenko

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Організатори пропонують зробити селфі з Кобзарем

До 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у світі стартував міжнародний флешмоб #GlobalShevchenko

Зазначається, що головна мета флешмобу – вшанувати пам'ять великого Кобзаря, показавши пам'ятники встановлені по всьому світу та Україні, що свідчить про його визнання та любов українського народу. Одним з організаторів флешмобу виступила громадська організація «Ukrainians».

Правила флешмобу:

- З 10 лютого до 8 березня необхідно зробити фото або селфі біля пам'ятника Тарасу Шевченку;

- Опублікувати фото біля пам'ятника на офіційній сторінці флешмобу у Facebook, а також на своїх сторінках в соціальних мережах, обов'язково поставити хеш-тег #GlobalShevchenko та вказати країну та місто, де зроблено фото.

Наприклад: Львів, Україна #GlobalShevchenko або Washington, USA #GlobalShevchenko.

Крім того, організатори закликали українців по всьому світу 9 березня о 16:00 (за київським часом) прийти до пам’ятників Тарасу Шевченку та одночасно зачитати вірш «В казематі» (Мені однаково, чи буду...). Це буде найбільше одночасне читання Шевченка в історії.

Загалом, в Україні та світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. В Україні найбільше пам’ятників встановлено на Прикарпатті.